國內廠商趕辦口罩應付武漢肺炎疫情，卻傳出有人在Line群組瘋傳，說因為趕工做口罩，搶走衛生紙、尿布與衛生棉原料，讓有些人開始去搶購衛生紙、尿布。對此經濟部緊急在臉書澄清，這幾樣原料根本不一樣，「誤會大了」。

經濟部解釋，衛生紙和口罩原料不一樣，口罩主要原料是不織布，衛生紙則70％以上為短纖紙漿。對於網路有人傳說因為武漢肺炎，讓衛生紙原料進口困難。經濟部也說明，我國的紙漿主要從智利及巴西進口，而且近期國際紙漿價錢庫存增加、價錢下降。國內也有產製能力，月產能2萬5000噸，可供應無虞。國內目前的年產量約16萬噸，還可以配合市場需求提高產量

至於尿布及衛生棉的材料，經濟部說，只有口罩內層使用的 「PP熱風不織布」重疊，其餘原料都是不同種類的不織布。但前者產量遠大於需求，生產設備也不一樣。

該部表示，尿布與衛生棉的主要材料是「水針不織布」，已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，像是康那香、花王、寶僑都回應產線正常，也都有庫存因應國內需求。

(中時 )