又進入荔枝椿象好發時節，彰化縣政府提醒掌握化學防治，也祭出採卵片發獎金。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

又進入荔枝椿象好發時節，彰化縣政府提醒掌握化學防治，也祭出採卵片發獎金。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

寒流未退還冷得很，但大地逐漸回春了，又進入荔枝椿象好發季，彰化縣政府未與綢繆，除了宣導化學防治，也祭出採卵片給獎金，去年共發出35萬3000多元，讓168萬枝椿象消失於無形，今年持續鼓舞加把勁，一起拚獎金，捍衛生態不被外來種破壞。

彰化縣農業處表示，近期監測調查，彰化縣荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，並出現交尾產卵，每年1至2月為荔枝椿象越冬蟲繁殖期，這段時間荔枝椿象對藥劑耐受度較低，是防治最佳關鍵期，彰化縣長王惠美籲請農民掌握化學防治關鍵時機，提升防治成效。

農業處已積極布署好抗蟲作戰計畫，1月16日至2月17日為中彰投雲區域化學共同防治期；5月1日至6月30日若成蟲期，推薦農藥有賽洛寧、丁基加保扶及亞滅培。每公頃補助2000元。

農業處今年也持續收購荔枝椿象卵片，從17日起至5月28日，每周一及周四，上午9點至下午4點。戶籍地為彰化縣民，每一卵片收購5元，每一卵片至少10至14顆卵。卵片繳交處為戶籍所在地公所，至於收購荔枝椿象越冬蟲則在秋末展開。

去年採取收購卵葉片掀起了熱潮，有農民2天內賺進2.4萬元，寫下殲蟲記的鄉村傳奇，還有一家總動員，2個月內領走7萬元，抓蟲加菜金，讓鄉民有點眼紅，也津津樂道，今年獎金制度再度起爐，不少人摩拳擦掌，野外視察，準備使出降蟲十八招。

(中時 )