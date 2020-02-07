中華女足7日在東京奧運第3輪資格賽次役遭遇東道主澳洲，雖然排出5-4-1陣型全力固守，上半場仍被效力英超兵工廠女足的地主前鋒芙德（Caitlin Foord）演出「帽子戲法」，前鋒李綉琴下半場空門機會則打中門柱，終場以0比7落敗。

中華隊戰績1勝1負，最後一役將於10日下午迎戰1勝的大陸。大陸女足雖在抵達澳洲後隔離檢疫8天，今天仍以6比1輕取泰國，中華隊想以分組前2晉級最終輪，必須在10日贏得兩岸大戰。

中華隊隊長丁旗賽後表示，今天對澳洲這場硬仗，讓球員學習到如何在快速、高壓情況下的處理與判斷，「教練說我們做得很好，要繼續下去！」至於下一場比賽，丁旗強調大陸也是很強的球隊，「從澳洲身上我們可以改進我們不足，對完澳洲再對中國，對我們來說是一個幫助。」

大陸女足以6比1輕取泰國，圖為前鋒王姍姍進球後與隊友慶祝。（美聯社）

中華隊首戰以1比0險勝泰國，此役面對亞洲世界排名最高的澳洲，作戰目標為壓低失球數，畢竟最後一場對大陸才是能否搶到小組前2的關鍵戰。雖然先發陣容與前役對泰僅更換兩人，門將程思瑜入替蔡明容，陣型卻從4-4-2變為以防守為主的5-4-1，潘昕妤先發上陣，與李佩容、卓莉萍組成3中衛。

開賽後中華隊並未退守，後防採平行站位做越位陷阱，避免讓澳洲壓上賣高，眼看就要撐過前10分鐘，澳洲突然從中路送出直塞，李佩容與程思瑜默契上稍有瑕疵，就被芙德快速前插起右腳破門，替主隊首開紀錄。

失球的中華隊立刻嘗試還擊，可惜陳燕萍的左前場遠射直接被門將沒收。第24分鐘澳洲如法炮製，范艾格蒙（Emily van Egmond）中路直傳，李佩容扛不住芙德，程思瑜出擊也被擺脫，只能眼看芙德側身推射打入空門。

澳洲場上隊長凱特莉（右）在門將程思瑜出擊封阻下仍取得進球。（美聯社）

第30分鐘芙德閃電般完成帽子戲法，1分鐘不到澳洲隊長凱特莉（Steph Catley）反越位殺入左側禁區，面對程思瑜倒地封阻仍打入折射進球，澳洲4比0領先。

中華隊則在第33分鐘拿到左前場自由球，陳燕萍吊入禁區球打到卓莉萍背部反彈，隊長丁旗上前右腳勁射可惜偏出左側門柱，中華隊錯過上半場最佳破門機會。

中華女足後衛卓莉珊（右）力扛澳洲攻擊發電機范艾格蒙。（中華足協提供）

換邊再戰，中華隊以粘菁云換下中場的張季蘭，第54分鐘澳洲拉索（Hayley Raso）單刀赴會，擺脫程思瑜打入空門。

第62分鐘，中華隊中路快攻長傳，李綉琴先一步蹭過出擊落空的澳洲門將威廉絲（Lydia Williams），在左前場禁區外起左腳遠射空門，卻不幸打中門柱。中華隊錯過全場最好的進球機會，兩分鐘後就被替補上陣的澳洲隊長柯兒（Sam Kerr）破門。

6球落後的中華隊接著一路死守，第89分鐘程思瑜甚至在小禁區用右腳擋出潔妮克（Emily Gielnik）幾乎必進的射門，只可惜補時階段仍遭葛莉（Katrina Gorry）跟進破網，以7球見負。

中華女足戰澳洲先發11人賽前合影。（中華足協提供）

★中華女足先發陣容（5-4-1）：18程思瑜；2卓莉萍、16李佩容、3卓莉珊、4潘昕妤、14藍昱絜；17丁旗（隊長）、8王湘惠、12張季蘭、7陳燕萍；9李綉琴

(中時 )