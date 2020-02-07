受到1月逢農曆年長假影響，連接器廠—正崴(2392)自結1月合併營收為61.62億元，月減23.81%，由於大陸新型冠狀病毒疫情未止，下週2月10日復工後返工狀況仍待觀察，正崴尚無法判斷對第1季營運的影響，不過正崴強調，公司近幾年積極進行產線自動化，人力需求已明顯減少，可望降低此次疫情對公司營運的衝擊。

由於今年農曆年長假在1月，工作天數較少，正崴1月合併營收為61.62億元，月減23.81%，年減25.2%。

正崴自2016年開始導入自行研發機器人手臂，逐步建置自動化產線，由於模具是各項產品生產良率高低最重要的一環，公司亦於2018年推動模具4.0，在自動化效益逐漸顯現下，正崴員工人數已從之前的5萬人降至今年的3萬9000人，正崴智慧生產自動化目標為2021年達到將廠區人力從目前的5萬人減半至2萬5000人。

大陸新型冠狀病毒疫情自農曆年大爆發，大陸各地區紛紛延後農曆年復工日，由於目前疫情仍處於高峰期，大陸各地原訂於2月10日陸續復工，復工後返工狀況仍待觀察，正崴表示，目前無法判斷疫情對第1季營運的影響，不過公司近幾年積極進行產線自動化，人力需求已明顯減少，加上公司備有庫存，若大陸地區順利復工，將可降低此次疫情衝擊。

(時報資訊)