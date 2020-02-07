聯發科(2454)今(7)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行強調今年來自5G、客製化晶片及車用電子等新領域產品的營收佔比將超過15%，高於先前預估的10%，且他也預告，第三季還會針對大眾市場，推出5G新產品。

蔡力行表示，聯發科5G晶片已於去年12月開始小量出貨，預期2020年將逐漸放量，但在既有4G市場上，4G將是一個長尾(long-tailed)市場，而且聯發科4G產品在大陸及其他市場的優勢將可持續，繼續提高市佔率，今年仍會有不錯的表現。

蔡力行表示，隨著全球布建5G，預估2020年全球5G手機約1.7億至2億台，大陸市場佔1億至1.2億台，聯發科目前也與全球主要運營商在5G互通性測試上緊密合作，2020年可望有搭載聯發科晶片的手機在大陸、南韓、歐洲與美國上市。

蔡力行表示，聯發科兩款5G SoC產品天璣1000與800系列與多個客戶的導入狀況順利，搭載這兩個系列的終端手機將分別於今年第一季及第二季問世，不僅如此，第三季更將針對量大的大眾市場推出5G新產品。

蔡力行表示，儘管總體經濟存在不確定性，但聯發科藉由均衡的產品與業務布局，來自5G、客製化晶片及車用電子等新領域的營收動能，相信2020年仍將是聯發科成長的一年，預計今年來自5G、客製化晶片及車用電子等新領域產品的營收佔比將超過15%，高於先前預估的10%，且聯發科2019年毛利率已超過40%的目標，考量產品組合變動，預期短期毛利率會穩定維持在當前的水準。

(時報資訊)