根據內政部統計處最新資料顯示，反應2019年全台建照申請爆量，開工量也同步增加，全國總計住宅類共開工11.6萬戶，年增14%，其中台中市2014年開工數量1.3萬，2019年來到2.6萬，數量倍增並超越人口量最多的新北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，反應市場景氣快速回溫，全台住宅建照與開工量同步走高，2019年住宅開工高達11.6萬戶，其中區域最熱的是台中市，開工數量高達2.6萬戶，顯見開發商有感景氣復甦，建案銷售穩定，更積極的買地推案。

住宅開工數量統計。（圖／業者提供）

比較2014年房市景氣轉折點，與2019年的區域開工表現狀況來看，包括台中市與台南市都是呈現正成長的區域，台中市從1.3萬增加到2.6萬，幾乎呈現倍增的強勁表現；高雄市則是多了約5000戶，顯示區域房市熱度高，建商有信心持續買地推案。

台北市則是另一個表現強勁的區域，2019年開工量高達1萬488戶，同樣創下近10年以來新高，台北市不像其它區域有大量的重劃區土地供給，但在政府積極都市更新與危老改建政策之下，似乎也逐漸收到好的成果。

曾敬德表示，開工量增加一方面代表建商信心與展望樂觀，但推案量大增也會增加市場供給，對於消費者來說，有更多新房子可以比較，但面對武漢肺炎疫情影響，還需觀察疾病發展與後續市場買氣復甦狀況。

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(中時電子報)