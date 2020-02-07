原本沒列在中華男籃19人培訓名單的大陸CBA浙江廣廈前鋒劉錚，雖因後來決定接受徵召返台，卻剛好碰上政府推出中港澳返台，都須居家隔離14天規定，確定無法跟隨球隊訓練，中華男籃無奈決定他在亞洲盃沒法出賽，除非還有變數！

身為國家隊常客的劉錚，原本不在中華男籃培訓名單，中華男籃外籍教練帕克卻在開訓首日，表達劉錚與林韋翰都想返台加入國家隊立場，劉錚也在5日返台，沒想到碰上政府頒布最新居家隔離規定，讓他一返台就必須居家隔離14天。

由於這次亞洲盃男籃資格賽第1階段將於21日開打，仔細算算劉錚居家隔離結束的日子，剛好是中華隊21日遭遇馬來西亞的前1天，他根本沒時間隨隊或自主訓練，才讓中華男籃宣布暫時不找劉錚，也讓他這次特地返台變成返家休養。

儘管目前受到武漢肺炎疫情影響，不少國內賽事都告延期或取消，不過中華籃協目前決定21日出戰馬來西亞、24日遭遇日本，兩場在台北和平館舉行的亞洲盃資格賽繼續舉辦，籃協屆時將會準備好酒精和體溫槍，確實做好現場防疫工作。

目前中華籃協預計下周四(13日)舉辦亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，屆時除了可能公布12人正選國手名單，也會公布比賽現場相關防疫工作細節，畢竟籃球賽屬於室內封閉型比賽環境，在武漢肺炎防疫工作上，勢必做到滴水不漏才行。

劉錚的前東家台啤也在7日透過臉書粉絲團宣布，先前在1月19日台啤與台銀之戰，兩度肘擊對手遭到驅逐出場的周伯勳，將被隊內懲處禁賽3場、罰款5萬，奇怪的是台啤選在相隔快20天之後才突然作出處罰決定，時機點令人不解。

(中時 )