中市首座由民間企業回饋的的社會住宅「南屯精科樂活好宅」7日起3日開放市民參觀。（黃國峰攝） 3

中市首座由民間企業回饋的的社會住宅「南屯精科樂活好宅」有一房、二房、三房及無障礙房，圖為三房型客餐廳（家具為擺飾）。（黃國峰攝） 4

中市首座由民間企業回饋的的社會住宅「南屯精科樂活好宅」有一房、二房、三房及無障礙房，圖為二房型客餐廳（家具為擺飾）。（黃國峰攝）

中市首座由民間企業回饋的的社會住宅「南屯精科樂活好宅」7日起3日開放市民參觀，首日吸引約100位市民參觀。（黃國峰攝）

台中市首座由民間企業回饋的社會住宅「南屯精科樂活好宅」將於今年6月開放入住，全棟190戶全以低於市價7折開放給市民租賃，7日起至9日開放民眾參觀， 7日參觀的民眾普遍反應良好，希望自己能幸運抽中承租。

考量2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，原預定南屯精科樂活好宅及太平育賢一期好宅，於109年1月16日起至2月14日止受理申請，現延長申請期限至2月24日，並僅開放州廳辦公室（台中市西區民權路99號）辦理現場申請，而因應申請的民眾能看到實品屋的需求，於7日至9日上午10時至下午4時，開放民眾現場報名，參觀社宅大廳、1至3房型及無障礙房，讓市民能實地體驗社宅內部空間規劃。

南屯精科樂活好宅位於文山三街366號，全棟規劃地下3層、地上14層共190戶優質好宅，其中，1房型（13-19坪）120戶、2房型（21-31坪）44戶及3房型（35-36坪）26戶，每戶均標準配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等傢俱家電，公共區域設有托嬰中心、社會服務站等。

住宅處指出，由於房租以市價7折以下招租，第1年更以市價5折租金優惠住民，許多人希望進一步瞭解室內格局及設施設備，7日起三天特別開放參觀，開放第一天共12個梯次吸引了約100個人參觀，多人看後，均表示交通便利、格局很不錯，尤其比其他市售的大樓，公共空間更為寬敞，能住在這邊一定很舒服。

(中時 )