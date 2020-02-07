台中市20歲林姓男大生日前在個人Instagram（IG）社群軟體散布武漢肺炎確診不實訊息，檢警6日循線逮捕林男到案說明，林男表示，自己看到網路有武漢肺炎訊息，沒經查證就轉發到IG限時動態，想不到竟釀禍、相當後悔，警依違反傳染病防治法罪嫌送辦，經檢方訊後諭令林男10萬元交保。

台中市刑事警察大隊科偵隊長洪再德說，警方接獲嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心通報，林嫌在網路發布「台中中國醫藥學院裡面已經有1個武漢肺炎的個案在進行隔離中」等不實訊息，

為避免民眾產生焦慮、恐懼及延誤就醫，或不配合防疫措施，警方網路收報相關網路資料，進行分析與比對，循線鎖定林嫌並將其逮捕，警方依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」罪嫌，將林男移送法辦。

警方呼籲，民眾對於疫情消息均以疾管署發布訊息為主，若有武漢疫情消息，一定要向疾管、衛生單位查證，若未經查證、任意發布，唯恐觸法，切莫讓不實消息任意轉傳以身試法，後悔莫及。

(中時 )