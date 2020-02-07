配合教育部寒假延期防疫措施，開學日調整為2月25日，高雄市教育局加印製安心餐食券，提供低收入戶學生寒假期間使用，教育局長吳榕峯7日至旗山區鼓山國小，關切餐券發放情形，確保弱勢學生均能拿到安心餐食券，安心學習。

因應武漢肺炎延後開學，為確保照顧弱勢學生用餐不中斷，教育局加印寒假延長期間2月11日至2月24日的安心餐食券，提供高雄市學校低收入戶學生寒假每日50元安心餐食券，學生可依日期前往高雄市7-11、OK、全家、萊爾富便利商店與猋師傅便當店兌換餐食。

教育局長吳榕峯7日上午至鼓山國小視察餐券發放作業，並贈送學童一批口罩與高雄燈會提燈，吳榕峯說，讓經濟弱勢學生在延長寒假期間，在家能正常用餐、免於匱乏，也共同配合政府防疫措施。

高雄市安心餐食券除發放設籍高雄市且就讀國中小低收入戶學生外，也擴及10所完全中學高中部的低收入戶學生，今年嘉惠超過7135名學子。

六龜國小5年級劉姓女學生說，學校的午餐是一天當中最好的一餐，以前擔心寒暑假沒有營養午餐，現在不用再煩惱，與弟弟可以換到喜歡吃的餐食了。

鼓山國小校長陳正修表示，安心餐食券讓弱勢學生於寒暑假也不用擔心用餐問題，不僅讓孩子懂得感恩，也鼓勵學生力爭上游，未來成為反饋社會的一份子。

(中時 )