金門縣長楊鎮浯感謝中央體察地方民情，強調這是因應防疫需要，具必要性與暫時性的交通管制措施，未來將繼續與中央攜手合作，全力打贏這場防疫大作戰。（李金生攝）

金門「小三通」往來旅客持續遞減，今天出境213人、入境126人。（李金生攝）

金門縣府秘書長陳朝金表示，疫情一日數變，鄉親要求暫時關閉的聲浪高漲，預期日內可能會有大量的旅客入境，縣府已就交通、人力調配做好因應準備，其中包括協調航空公司加開班機疏運。（李金生攝）

陸委會今天宣布自2月10日起暫停「小三通」客船往來，金門縣長楊鎮浯感謝中央體察地方民情，強調這是因應防疫需要，具必要性與暫時性的交通管制措施，未來將繼續與中央攜手合作，全力打贏這場防疫大作戰。

這也是進入第20年，去年往來旅客逾197萬人次的金門「小三通」，繼2003年5月17日因SARS防疫，而暫時中止客、貨船往來，直到同年7月18日才復航之後，再一次因為防疫而關閉，至於何時重啟小三通？將視疫情發展而定。

金門縣府秘書長陳朝金表示，疫情一日數變，鄉親要求暫時關閉的聲浪高漲，預期日內可能會有大量的旅客入境，縣府已就交通、人力調配做好因應準備，其中包括協調航空公司加開班機疏運。

陳朝金說明，這個是一個因應防疫的權宜措施，雖然這次暫停「小三通」只有客船，未包含貨船在內，但相關的消毒檢疫措施，絕不容許鬆懈。縣府也有一些輔導補助措施，協助地方產業度過難關。

金門現有新住民家庭2700多戶，其中又以陸籍配偶占約9成最多，她們和家人往來兩岸受到關注。陳朝金也說明，評估結果並不受影響。另金酒廈門公司14名金門籍同仁，也將配合防疫需要，自下周一起暫回金門總公司上班。

(中時 )