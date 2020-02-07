口罩之亂稍有緩和，近日又有婆婆媽媽在群組瘋傳，「原料都拿去做口罩，所以衛生紙、衛生棉、紙巾缺料將會漲價」，導致「衛生紙之亂2.0」再起！

美式賣場衛生紙掀起搶購潮。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

有網友前往美式賣場補貨衛生紙，沒想到架上卻掛著「目前已全數售完」的牌子，也看到很多人推車內塞了好幾串衛生紙，明明也沒特價民眾卻卯起來囤貨。對此，口罩廠商回應，口罩和衛生紙的原料完全不同，沒有原料都拿去做口罩的問題，而賣場則表示，無外傳拿去做口罩之虞，即日起規定會員1卡限買1包衛生紙，以維持全台門市衛生紙貨量。

近日有民眾發現，「續口罩之亂後，衛生紙之亂2.0了」，不少人在美式賣場好市多（COSTCO）瘋搶衛生紙，更傳出因為原料通通拿去做口罩，衛生紙、衛生棉等紙類製品恐怕會漲價，引發民眾恐慌。

美式賣場掛著衛生紙完售牌子。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，昨日至好市多北投店補好市多自有品牌的三層衛生紙，沒想到架上全空且掛著「目前已全數售完」牌子，也看到不少人推車上塞滿好幾串衛生紙，讓他疑惑「沒特價為何大家卻卯起來囤貨？」

據悉有婆婆媽媽在群組謠傳，「原料都拿去做口罩，所以衛生紙、衛生棉、紙巾缺料將會漲價」，導致出現口罩搶完，又要搶衛生紙的窘境。

口罩和衛生紙的原料完全不同。（圖／報系資料照）

針對原物料是否拿有拿去做口罩一事，好市多行銷企劃部副總經理王友玫稍早回應，品牌衛生紙原物料來自美洲、中美洲，並不如外傳拿去做口罩一說。王友玫也指出，即日起將限制每位會員憑1卡只能購買1串規定，盡量維持貨量正常。

口罩廠商康那香也回應，口罩的原料是不織布，衛生紙、紙巾的原料是紙漿，所以兩者的原料完全不同，根本沒有原料都拿去做口罩的問題，間接澄清婆婆媽媽瘋傳的訊息的確是謠言。

據了解，口罩的原料都是不織布，依照功能不同會有三層到四層的不織布，像是最外層的是仿棉不織布，中間靜電層用得是熔噴不織布，靠近內側的是熱壓不織布，頂多衛生棉的原料會用到一點仿棉不織布和熱壓不織布，但是比重不大，而且可以選擇替代性材料。

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(中時電子報)