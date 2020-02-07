高雄燈會受到氣候及武漢肺炎疫情衝擊，人潮不如預期。（柯宗緯攝）

高雄燈會受到氣候及武漢肺炎疫情衝擊，人潮不如預期。（柯宗緯攝）

高雄燈會今年除有精彩燈區外，更有國際級表演團體演出，端出有別於往年全新亮點，原本預估上看300萬人潮，未料人算不如天算，爆發武漢肺炎疫情後，影響民眾出遊意志，人氣冷颼颼，成為另類「受災戶」，推估到9日閉幕總計有160萬人。

高市觀光局長邱俊龍坦言，從人氣上來看，今年確實有少一點，受到先前寒流及武漢肺炎疫情影響，減少民眾逛燈會意願；今年首度與電信業者合作，以科技大數據分析，初五開幕當天有15萬人，去年人工計算方式則為30萬人。

邱俊龍指出，往年以人工計算，前年300萬人、去年400萬人，但今年以大數據精密統計更加準確，也可掌握客源。截至6日為止，共有100萬人，雖然數字不盡人意，但評價不凡，普遍認為是有史以來最出色一次，肯定市府團隊及幕前、幕後工作人員的努力及用心。

燈會即將閉幕，這幾天有大型舞台表演，今晚將在愛河周邊封街，邀來明華園戲劇總團粉墨登場演出「劍神呂洞賓」，市長韓國瑜也親臨觀賞，希望鼓勵民眾把握最後時間賞花燈。

另外，觀光局近日邀集旅宿、旅行業公協會討論因應疫情，包括稅捐減免、融資疏困、營業損失補助，將由中央統籌方案，觀光局積極爭取。高市府也與業者共同推動高雄安心旅遊，協助防疫物資如漂白水、口罩提供。另研擬補助及引客行動方案，待疫情穩定後將全面推動。

(中時 )