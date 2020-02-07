迎接「鼠」年錢「鼠」不完後，緊接而來最盛大的全球運動賽事，莫過於7月底在東京舉辦的第32屆奧林匹克運動會，全世界頂尖好手將齊聚日本，從7月24日起至8月9日為期17天，比賽項目多達33項，這是愛運動和運彩迷最期待的時刻，除了可看到精彩賽事外，還可研究賽事發展和相關分析數據，台灣運彩也將提供各類賽事投注，一同為中華隊加油的同時，也可買運彩 看比賽 更精彩。

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東京奧運七月登場，台灣運彩為中華健兒加油

台灣運彩總經理林博泰特別祝大家鼠年運轉福來，彩金滿袋/圖片截取自Youtube

七月底於東京舉辦的奧林匹克運動會，除了大家熟知的籃球、足球以及短暫回歸的棒球項目外，還可以欣賞其他精彩賽事，台灣運彩將提供各種刺激玩法，一同感受奧運的熱血沸騰。

(中時電子報)