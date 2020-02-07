協會成員們平時的聚會。藝起發光協會提供

眾藝人為武漢肺炎疫情代求 | 藝起發光

武漢肺炎不斷升溫，「藝起發光」協會發起演藝圈近80名藝人一齊發聲，共同為武漢疫情祈禱、打氣，包括宋逸民、魏德聖、白家綺、吳東諺、陳宇風、葉家妤、小馬、郭子乾、阿Ben、徐小可、阿翔、周子寒、王宇婕、阿Ken、小甜甜、唐從聖、方馨、陳謙文、蘇晏霈、劉至翰、李晶玉等都為疫情錄製影片。協會理事長宋逸民今（7日）表示，希望疫情趕快平息，大家免於恐懼，讓更多的愛充滿全世界每個角落，同心為大家禱告、祈福。

(中時 )