武漢台商包機返台，因出現一名確診案例，引起兩岸論戰，不過大陸國台辦7日發出新聞稿，讓情況出現反轉，新聞稿指，台灣在通報該名確診病例時，先是曾誤報證件號碼，經提醒後才更正，後續大陸向該名確診病例關心慰問時，對方卻說「自己一切正常，CT檢查正常，沒有收到任何確診通知」。對此武漢市台辦負責人認為台灣當局應該做出如實交代，當務之急是安排須要返鄉台胞盡早成行。

國台辦新聞稿指出，「2月5日台衛生機構向大陸通告，2月3日首批乘東航班機從武漢返回的台胞中有1人染病，於4日確診，經大陸方面初查並提醒，台方再次核對這個病例相關資料後，於2月5日晚8時許更正了此前誤報的病例所持台胞證號」，這是疫情發生以來，台灣向大陸通報的第11個確診病例。

新聞稿指出，247位返台者皆做出過書面承諾，得知有確診者，湖北省和武漢市台辦也持續對他們表達慰問，第一時間也聯繫上這位確診台胞，表達關心，「讓我們感到十分意外的是，這位台胞表示，他現在正在島內指定隔離地點暫住，今天上午還告訴我們，他目前情況一切正常」。

新聞稿稱，從5日下午到7日上午，「武漢市台辦工作人員曾數次與台方通報的這名確診病例人員取得聯繫，這名台胞表示自己一切正常，CT檢查正常，沒有收到任何確診通知」。

新聞稿引述武漢市台辦負責人稱，台灣當局拿這個病例大作文章，以此阻礙拖延在鄂台胞返鄉，但台灣方面通報的確診病例與大陸實際了解的情況大相逕庭，完全對不上，「為什麼會出現這樣的問題，台灣當局應該做出如實交代」。

(旺報 )