中央流行疫情指揮中心宣布，中國疫情險峻，有鑑於坐飛機是感染高風險的事情，下周一起限制兩岸航班，只開放北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場、成都雙流機場以及港澳，其他航點全部暫停。

疫情中心指揮官陳時中表示，坐飛機是非常高風險的事情，尤其往來大陸、港澳的航班，裡面陸客相對非常多，在中國案例多的情況下，又有社區感染風險，在飛機上會跟很多陸客在一起，長時間待在密閉空間裡面，風險非常高，「坐飛機真的是需要戴口罩」。

陳時中說，非必要盡量減少坐飛機，盡量不要到疫區，台灣這邊很安全，民眾不要一頭往疫區鑽，增加自己受感染的風險，基於這樣的理由，疫情中心要求限制航班，只開放北京、浦東、虹橋、廈門、成都、港澳等航點，其他區域的航班全取消，旅客退票免收手續費。

根據交通部航政司統計，2月份兩岸有50個航點、每月1345個航班（不含港澳），縮減成7個航點之後，每月剩下583個航班。

此外，港澳入境旅客需要做居家檢疫14天，現在升級為過境港澳也是居家檢疫14天，下周一（10日）0時起至4月30日23時59分實施。

(中時 )