為了讓內湖科學園區的上班族們更能有效地利用下班後的歡樂時光，台北美福飯店宣布推出「內科新貴Fun輕鬆」住房專案，即日起至3月31日止，入住美福飯店行政客房五天四夜只要16,800元，平均一晚只要4,200元，兩人同行一人更只要2,100元，非常優惠。

武漢肺炎疫情衝擊觀光飯店住房生意，為提高住房率，業者近日以各種不同名目推出住房與餐飲優惠方案促銷。美福飯店推出的「內科新貴Fun輕鬆」住房專案，訴求為「上班最累的不是踏進辦公室，而是那段令人心累的通勤路途」，說穿了也是讓上班族通勤時間與減少在大眾運輸工具上與人群接觸機會，堪稱「抗疫Long Stay」住房優惠專案。

台北美福飯店行政客房有15坪的寬敞空間，兩人同住也不顯擁擠，飯店並標榜睡床有客製化的獨立筒墊、義式精品等級的純棉寢具，以及由美福團隊精心挑選的免費Mini bar點心和飲品，每房每日再提供兩客彩匯自助早餐，豐富豪華的自助餐點，無論是喜歡傳統中式早點，還是偏好西式口味的早餐，彩匯將中式粥飯料理、清蒸季節時蔬、美福熟成牛肉麵，以及內餡自選的西式歐姆蛋和多款甜、鹹麵包等眾多輕食通通端上桌。

選擇「內科新貴Fun輕鬆」住房專案，下班後回到飯店，可愜意地至戶外恆溫泳池，釋放今日的工作壓力，健身房內則配有各式健身器材，能夠在跑步機上進行健走或者快跑等有氧運動，亦有重訓設備燃燒脂肪、提高肌肉量，更貼心準備了Hypervolt無線震動按摩槍，喚醒運動後過度緊繃的肌肉群。

此外，房客並可以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等各項頂級設備；同時也在各客房樓層的公共區域擺放輝葉的按摩小沙發，各式設施及舒適悠閒的環境讓人輕鬆重拾能量。

(工商 )