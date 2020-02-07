中央流行疫情指揮中心統計，截至7日下午4時，國內新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,369名個案，含16名確診、1,232名排除、餘隔離檢驗中（52名初驗陰性、其餘待檢驗）。16名確診個案病況穩定，除首例外，其餘持續住院隔離。其他15名個案病況穩定，持續住院隔離，接觸者共474人，其中15人有症狀已通報（10人已排除、5人檢驗中）。

另外，2月3日自武漢返台的台商團247人，除1人已於2月4日確診外，其餘246人截至今(7)日上午10時，共8人出現呼吸道症狀，其中5人後送就醫（2人初驗陰性、3人待檢驗），另3人於檢疫場所觀察中，指揮中心將持續密切監測所有集中檢疫者健康。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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