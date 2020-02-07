因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，中央流行疫情指揮中心公布：自2月10日零時起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。

交通部也依據衛生福利部防疫要求，2月10日00時00分至4月29日23時59分，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場的航線外，其餘大陸城市往返臺灣的客運航班暫停飛航。

(工商 )