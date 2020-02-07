攀爬北大武山無生命跡象 登山客被緊急送醫 18:042020/02/07 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 登山客攀爬北大武山無生命跡象，消防員緊急送醫急救。(翻攝畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市59歲男登山客，7日上午前往屏東攀爬北大武山，未料從登山口往上約300公尺處，突然口吐白沫並昏倒，現場同行登山客隨即施以急救，同時通報消防隊員前往救援，兩方人馬碰頭時男子已無生命跡象，緊急送往潮州安泰醫院急救。 (中時 ) #登山客 #生命跡象 #生命 #急救 #北大 也許您會感興趣 推薦閱讀 法樂琪創辦人張振民急救無效 驚傳去世 10:212020/02/03 生活 遊客合歡山賞雪疑因高山症昏厥 員警及時CPR救回寶貴生命 19:202020/02/03 生活 土銀張泉豐油畫展 展現生命力 04:102020/02/04 產業特刊 久病男引廢氣輕生 「警」急救命 12:552020/02/04 社會 淡水騎士清晨自撞貨車 命危急救中 09:192020/02/05 社會 郝龍斌自許：國民黨新生命、新力量要不斷茁壯 14:132020/02/05 政治 女移工搭公車突昏厥 警合力急救撿回一命 14:352020/02/06 社會 社會熱門新聞 「衛生紙之亂2.0」！網群組謠傳「原料全拿去做口罩」 廠商回應了 - 社會 北市警中正二分局書記 檔案室內輕生 - 社會 「別穿內褲！」 100元紙鈔鹹濕內容曝姦情 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 靠夫上位？武漢P4病毒所美女所長 升官像坐直升機 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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