台中市59歲男登山客，7日上午前往屏東攀爬北大武山，未料從登山口往上約300公尺處，突然口吐白沫並昏倒，現場同行登山客隨即施以急救，同時通報消防隊員前往救援，兩方人馬碰頭時男子已無生命跡象，緊急送往潮州安泰醫院急救。

(中時 )