高雄市政府社會局一年一度「美力媽媽推薦徵選」活動開跑囉！為了讓大家看見母親角色的多元性，及母愛對家庭與社會的貢獻，高雄市設置7種代表不同美力媽媽精神的獎項供大家推薦，自即日起到3月16日，歡迎大家將被視為平凡的美力故事說出來。

社會局表示，這7種代表不同精神的美力媽媽分別為：「毅力媽媽」為65歲以上，原住民55歲以上，致力於家庭照顧並無私奉獻公益的、「自力媽媽」身處弱勢卻以積極樂觀態度面對生活、克服逆境之清寒或單親家庭的、「新力媽媽」為努力適應不同文化生活，致力於家庭、並教育子女學習媽媽的語言或積極參與公共事務。

另「給力媽媽」為投入心力教養身心障礙子女，堅持不懈的母親、「魔力媽媽」勇敢代母職之單親爸爸、男性積極照顧教養子女、或協助教養他人子女(不限已婚或未婚)、「多力媽媽」為用心照顧教養3名以上子女之母親，歡迎高雄市各機關、區公所、學校與公益社福團體推薦，各單位至多可推薦3名。

此外，還有個人可推薦的「活力媽媽」，代表勇敢實現自我夢想與創意，給予家庭成員自由發揮空間，跳脫傳統媽媽角色的母親。

各界推薦收件後將送交委員審查，並安排於市府母親節慶祝活動接受表揚，展現美力光輝故事。

(中時 )