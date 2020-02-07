中華職棒仲裁委員會受理今年球員薪資仲裁申請，直到今（7）日中職聯盟下班時刻，仍未收到任何球員提出案件，不過，受理申請也可在下班前一刻，以函寄的方式申請，因此，今年到底有沒有申請案仍是「不確定」。

目前只有樂天桃猿隊唯一完成全部球員的薪資合約，中信兄弟宣稱完成、但仍未公布；中職球員工會表示，目前約有9成的中職球員完成談薪，最後1成未簽約球員也有經紀公司保證「沒問題」。

上周球員工會透露有1位沒有經紀公司的球星可能走上仲裁一途，不過，昨天這位可能是統一獅或富邦悍球員再度與球團洽談後，已經順利解決歧見，達成協議而簽約了。

反而趕在今天仲裁收件截止之前，有1家經紀公司向工會詢問詳細的仲裁規則與細節，工會發言人趙子維表示，不知道這家經紀公司是否會搶在最後一刻寄出仲裁申請？

中職聯盟截至今天下午5時下班時間，並未收到有人親送申請案件，只是申請案件可以在下班時間之前以郵寄方式寄送，聯盟也不知道有否申請文件在路上，只能等待下周揭曉。

(中時 )