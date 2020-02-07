武漢肺炎疫情升溫，台灣夏普公司響應新北市成立的「防疫基金」，7日捐贈250台自動除菌離子空氣清淨機，將配送至70家公托中心、早療機構以及區公所使用，總市價約372萬5000元；新北市長侯友宜致謝表示，新北防疫基金已累計421萬逾元，將陸續補助口罩、酒精與額溫槍的購置，感謝各界善舉。

侯友宜表示，武漢肺炎肆虐，不論口罩、額溫槍還是酒精紛紛缺貨，民眾人心惶惶，防疫視同作戰，這批空氣清淨機將優先配送到全市70家公共托育中心、八里愛心教養院、明新兒童發展中心等早期療育機構，另29個區公所聚集洽公民眾，也將優先配發，透過地方政府與民間齊心努力，以最高規格防護措施保護民眾。

台灣夏普公司總經理張凱傑今出席捐贈儀式，他致詞表示，夏普公司獨創Plasmacluster自動除菌離子技術，獲國內外研究機構認證，有效抑制空氣中看不見的有害物質，如今疫情肆虐，夏普公司總部設址土城，身為世界的一份子，盼拋磚引玉邀集各企業共襄盛舉，也因應開學將至，為家長與孩子佈建全方位的防疫網絡。

社會局長張錦麗表示，新北市防疫基金將陸續補助各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部等，協助購買口罩、酒精、額溫槍等物資，再加上這批市價約372萬的空氣清淨機，累計近800萬元；此外新北市好日子愛心大平台自去年6月開辦迄今，已媒合2億3320萬多元的市值物資和善款，超過91萬人次受益。

(中時 )