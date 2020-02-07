慧洋-KY（2637）7日公告1月合併營收為10.07億元，較去年同期減少14.90％，自結1月單月稅前盈餘為3,369.6萬元，年減-77.32％，自結每股稅前盈餘為0.05元。公司高階表示，這一波運價大幅走低，主要受武漢肺炎疫情限硫令實施有關，估計屬於短期因素，且公司船隻近七成擁一年以上長約，影響較小。

慧洋說明，2020開春以來武漢肺炎疫情蔓延，中國各省陸續延後開工時程，使農曆年後運載需求延後，加上1月起正式實施的國際海事組織（IMO）限硫令，高、低硫油價差與供給問題，多重不利因素使波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）持續走跌，公司預期第一季換約及自營運費也將因此受到影響，然而上月中旬美中貿易已簽署第一階段協議，全球運輸需求將可望逐步改善，帶動指數止跌回升。

展望今年，年初雖有諸多不利因素影響散裝運輸需求，然而慧洋因有長期租約保護，且燃油成本由租方承擔，季節性與短期因素對集團衝擊有限，加上慧洋較同業擁有更龐大的節能船隊，將有助集團順利度過產業低潮期。

公司今年預計交付7艘節能新船計畫不變，其中2艘將加裝脫硫器設備，並依市場價格適時汰換老舊船舶，維持集團運力在125艘上下且平均船齡約6年之狀態。

(工商 )