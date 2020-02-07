受春節假期因素影響，研華（2395）元月營收39.64億元，較去年同期衰退5.09％，加上去年底拉貨高峰已過，業績月減約1成，為近11月低點，先前因防疫停工的研華昆山廠目前維持10日復工。

研華7日公布元月營收39.64億元，為去年2月以來首度失守40億元整數關卡，年減5.09％、月減10.87％，主要受春節連假集中在1月，工作天數較少，以及客戶提前拉貨兩大因素所致。

公司表示，若以區域來看，元月營收以美國、韓國地區成長最為強勁，網通事業群（NCG）表現較為突出。去年業績出現回溫跡象的中國大陸市場則因新型肺炎疫情爆發，以及因應春節長假，客戶提前備貨，未能延續成長動能。

研華昆山廠因配合陸防疫政策，延後一周開工，預期影響2月營收約10％～15％，公司指出，目前零組件庫存足夠支應到2月底，並規劃將部分訂單轉回到台灣廠生產，昆山廠仍維持10日復工規畫，後續出貨進程及產線調整將再進行評估。

法人指出，新型肺炎打亂工廠生產進度，雖然對研華首季營收造成負面影響，不過，若疫情未進一步擴大，3月業績可望回歸成長力道，全年表現將「先蹲後跳」。

就中長線而言，工業物聯網（IoT）及智慧醫療、交通等需求趨勢成長不變，研華為IPC龍頭業者，可望成為最大受惠者。

(工商 )