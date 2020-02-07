針對鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光，造成當地民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心7日表示，已由疾管署組成調查小組。指揮中心表示，將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點，如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等的民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

指揮中心表示，在6日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等之後，對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

此外，指揮中心也將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點，例如基隆廟口、九份、台北101、西門町等的民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

(工商 )