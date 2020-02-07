國巨公司（2327）今日公布2020年1月份自結合併淨營收33.02 億元，較上月增加1.3％，年減30.9％；蘇州廠預計10日復工，然中國生產廠區招工更為不易，產量仍將無法有效提升，未來將提升高雄廠產能。

延續農曆年節前的需求緊張，公司除積極招工及實施加班獎勵以提升產能外，並於農曆春節期間鼓勵員工配合加班投入生產，使得 1月份業績仍能比上個月成長。

由於中國武漢肺炎疫情狀況嚴竣，中國廠區配合當地政府相關防疫規定，延長農曆年假至2月10日開始逐漸復工，後續仍將優先配合政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步回復產能，並積極調整營運正常的台灣高雄廠區之產能來支應，期能優先滿足客戶急單需求。

然因武漢肺炎疫情不確性仍高，且復工後因人流管制規定嚴格，中國生產廠區招工更為不易，產量仍將無法有效提升，公司的成品庫存水位持續下降，國巨公司將盡力讓影響性降至最低，並審慎應對業績及營運展望。

(工商 )