武漢肺炎擴散，自身免疫系統抵抗病毒及各種感染侵襲的天然防線也引起話題。尖端醫（4186）表示，因武漢肺炎疫情，免疫細胞應用詢問激增，將陸續開發各式生長因子、營養品與保健品來調節免疫功能、活化幹細胞、增加抗體，並以細胞治療技術為客戶實現預防、保存等的健康服務。

近期生技股搭上武漢肺炎防疫的順風車，除抗疫概念股外，也帶動醫藥保健品等業績受惠，加上近年生技產業中的細胞治療與再生醫學領域推展，日本經濟產業省預估，全球再生醫學市值至2050年將達3,800億美元，增添生技族群活絡利多題材。

尖端醫董事長蘇文龍指出，特管辦法開放一年多以來，公司與醫療院所結盟合作，共同向衛福部提出細胞治療申請計畫，也是第三家通過衛福部GTP查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第一例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例分享，更是目前唯一兼有保存、與特管辦法細胞治療技術的生技公司。

尖端醫目前除已通過的免疫細胞（CIK）治療癌症外，也推動幹細胞治療關節炎、腦中風與脊髓損傷等適應症的開發，對未知疾病侵襲的應用，將以提升人體免疫力投注更多心力。

蘇文龍認為，疾病預防及抗老保健需求提升，加上高齡化趨勢，近年全世界投入再生醫學領域中的細胞治療、組織工程跟分子醫學應用等技術，都跟人體幹細胞有關。使用免疫細胞治療關鍵之一就是要能有良好的細胞原料，儲存健康免疫細胞，當成投資自己健康支援能量。

(工商 )