房市景氣熱絡，去年住宅建照核發14.8萬戶創下25年來新高，住宅開工也同步增加，去年共有11.6萬戶住宅開工、年增14%，創下2009年統計來新高。全台各地建商搶地、蓋房不停歇，台中市去年更有2.6萬戶住宅開工，創下近十年單一區域開工數量最多的紀錄。

內政部統計處最新統計顯示，台中市自2017年以來，已經連續三年住宅動工量居全台各縣市之冠，三年來分別有1.5萬、2萬、2.6萬戶住宅開工，不僅逐年大增，三年來合計已有超過6.1萬戶住宅開工，堪稱全台建商興建住宅最積極的城市，也反映近年建商全台的推案熱區不再以新北、桃園為最大量，出現「新南向」的趨勢。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，市場景氣快速回溫，全台住宅建照與開工量同步走高，代表建商信心與展望樂觀，台中建發商有感景氣復甦，建案銷售穩定，更積極的買地推案，熱度甚至超過人口數量最多的新北市。

統計顯示，全台各地住宅開工量自2016年以來逐年成長，去年甚至還超過房市景氣最熱絡的2014年的10.5萬戶。與2014年相較，台中市與台南市都是呈現正成長的區域，台中市幾乎呈現倍增的強勁表現，高雄市則是多了約5,000戶，顯示中南部都會區的房市熱度高，建商買地推案信心不減。

值得注意的是，台北市則是另一個表現強勁的區域，台北市過去幾年每年約穩定有5,000多戶住宅開工，2018年突破8,000戶，2019年更高達1萬戶，也是創下近10年以來的新高。

曾敬德表示，台北市發展飽和、可建土地稀有，不像其它縣市有大量的重劃區土地供給，但在政府積極都市更新與危老改建的政策之下，似乎也逐漸收到成效。

(工商 )