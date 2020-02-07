屏東萬巒鄉萬法寺上個月7號因納骨塔糾紛，聚集上百位民眾抗議事件後，屏東縣議員潘長成接到民眾投訴，納骨塔未通過消防安檢以及有違建和濫墾濫建的疑慮，今天中午2點，潘長成要求消防、水保等各科室一級主管，到現場了解會勘，但寺方也不是省油的燈，派出3名律師和信徒還有數10名法師，一群人在納骨塔門口，手牽手，持白布條，大陣仗擋在門口，拒絕議員和縣府官員進入，現場一度火爆。

屏東縣議員潘長成下午率隊遇進入寺方會勘，卻不得其門而入，寺方法師手持權杖，不斷敲打地面，發出敲擊聲響，態度強硬，潘長成要求寺方不要阻擋公務人員執法，但寺方委任律師認為納骨塔為私人產業，若是要消防安檢，或是進行會勘，須先行文告知。

寺方找來3位委任律師，強調縣府和議員會勘私人產業於法無據，態度強硬。（圖／馮緯瀚攝）

但潘長成認為納骨塔若沒有消防安全疑慮或是違建問題，為何不敢開大門讓縣府公務人員檢查？心態相當可議。但委任律師堅持縣府人員於法無據，不肯讓步，雙方各執一詞，場面一度火爆，經過數10分鐘的溝通未果，潘長成為避免不必要衝突，決定擇日再會勘。

投訴人陳寶全表示，他當初購買1千多個塔位，沒想到近年要入寺看塔，屢遭寺方刁難，有多個消費者像他一樣權益受損，寺方大門深鎖還避不見面，態度強硬，要求民眾若有疑慮可尋求司法途徑，讓他權益受損。

據了解，該納骨塔在1991年由負責人邱振明起造，共有3萬個塔位，邱男賣出約5千個塔位後，1994年將產權與經營權易主給王福分，王男陸續再賣出1萬5千多個塔位，後來產權登記給「埔津股份有限公司」董事長陳宗漢，最後產權與經營權由釋見引法師取得，如今因為納骨塔位產權糾紛鬧上新聞版面，成了羅生門。

寺方找來3位委任律師，強調縣府和議員會勘私人產業於法無據，態度強硬。（圖／馮緯瀚攝）

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(中時電子報)