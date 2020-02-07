國光生技（4142）今日公告2020年1月自結餘營收為3.57億元，較前一年同期成長2,588.44%，與去年12月營收2.74億元相較，成長幅度則是達三成。

國光生技於今年1月初即成立專案小組對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，以配合國家「防疫視同作戰，政府民間一條心！」的防疫政策。

法人分析，儘管國內流感疫苗出貨主要集中在當年度第四季，2019年最後一批疫苗出貨時間為今（2020）年 1月，挹注該月營收成長之外，預估國光生技在今年第一季傳統淡季可望有亮眼表現。

目前國光生技為亞洲唯一通過 EMA/FDA核可的人體疫苗製造商，主要產品為流感疫苗，占整體營收逾五成，並可提供充填等服務。

受惠於2019年國內公費流感疫苗改採四價疫苗、平均售價提高及出貨量成長，以及美國客戶充填服務訂單成長一倍，第三季營收創新高且獲利轉正，第四季營收創新高。

國光生技建置中的第二條無菌針劑充填線預計於2021年完成後，充填生產產能將增加數倍，且根據已經與合作生產客戶間簽署的新合約，第二線完成後委託生產產品數量亦將倍數增加。

此外，國光生技已在今年1月9日與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長五年的新生產供應合約，將雙方的合作生產Flublok四價流感疫苗的期間，從現有合約的2022年期限再延長五年至2027年，對該產品未來拓展到歐美亞洲的多國市場提供生產服務及支援。

加上考量國內長期需求及外銷商機，國光董事會並於今年1月14日決議啟動「全方位生技廠區」，將新建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投入生產，同時也將啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於2022年及2023年逐步完成。

法人分析，雖然此次的武漢肺炎疫情恐怕沒有辦法對國光生技的營運在短時間產生立即性的效益，但以國光生技為已經獲得歐盟及美國認證的人用疫苗製造廠，在這次突然的公衛事件發生後，必定加重國光生技在產業界的重要性。

(中時電子報)