恆春半島素有陸蟹寶地之稱，當中生態多樣性長年被低估的港口溪最令人驚豔，學者連2年發現6個新種，但近期傳出滿州鄉公所計畫在港口段建護岸應急工程，引發不少擔憂。（謝佳潾攝）

恆春半島素有陸蟹寶地之稱，目前學者在保力溪、後灣、香蕉灣、港口溪、出風鼻等5大熱點記錄到67種陸蟹，堪稱世界之最，當中生態多樣性長年被低估的港口溪最令人驚豔，連2年發現6個新種，但近期傳出滿州鄉公所計畫在港口段建護岸應急工程，引發不少擔憂。

滿州鄉公所指出，港口溪港口段兩岸有不少私有土地，每逢汛期洪水來襲時，居民都得冒著土地流失的風險，所以為保護大家財產安全，計畫在右岸施作護岸應急工程，且為顧及生態將採蛇籠護岸方式施工，而非傳統水泥堤防，至於左岸已有太空包擋水。

對此計畫，學者與居民雙雙不認同。長年蹲點恆春半島研究陸蟹的學者李政璋說，長年來港口溪的生態多樣性雖被低估，但不代表它不是珍貴的陸蟹棲息地，一旦施作工程，一定會破壞生態環境，進而導致更多新物種在被發現前就沒了家。

「而且施作點也不對！」他強調，居民都在左岸從事農作，右岸幾乎都是荒地，若以減少農損為建設目的之一，這樣的工程根本不合格。對此，村長楊秀蘭說，如果施作蛇籠護岸能保護農地，也許可行，但地點就如學者所稱，要在左岸而非右岸。

定居恆春的愛蟹日人河合賢二也一直關注該議題，他覺得工程可能會影響水流，加上蛇籠是取河道的石頭疊成，也有可能改變河道，因此若非必要，保持自然最好。針對多方質疑，公所稱，會匯集各方意見調整計畫。

(中時 )