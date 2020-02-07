或者文旅限時快閃店2月7至9日以及14至16日，在或者工藝櫥窗騎樓展示，圖為1月主題「米」，用草莓、柑橘、與蓬萊米製作而成的美味甜點─「莓好橘祥米蛋糕」。（或者團隊提供／莊旻靜新竹傳真）

具有新竹最美書店稱號的「或者書店」，品牌團隊在新竹市設置「或者工藝櫥窗」，還有位於舊城區、將於今年第二季開張的「或者文旅」，為了推廣新竹在地風土物產，團隊7日至9日、14日到16日連續2周在或者工藝櫥窗，舉辦限時快閃店，以「醬」作為主題製作一系列特色料理，邀請民眾共同賞味。

或者文旅快閃店2月份主題為「醬」，於7日至9日、14日到16日2個周末的上午11點至晚間7點，在中央路上的或者工藝櫥窗騎樓展示，或者文旅團隊從文化脈絡出發，挑選近10種具有新竹代表性的醬料。

其中包含峨眉老食商鋪的米豆豆腐乳、竹東阿娟姐的梅干菜、關西的李記醬油，快閃店的策展內容豐富，還介紹醬料小知識，並以嶄新料理方式，打破民眾印象，現場還提供烤麻糬片、饅頭片，搭配各式醬料享用。現場還有特製新埔金棗紅茶、三寶柑奶酪等甜品，邀請民眾吃盡新竹好滋味，還可選讀相關書籍。

或者文旅快閃店1月也以「米」為主題，介紹10款米的主題快閃，蒐集遍布10鄉鎮、10個稻農故事，也讓民眾留下深刻印象。或者文旅預計於今年第二季開幕，也是或者團隊在或者書店、或者蔬食、或者工藝櫥窗後的第四個營業門市據點，期盼成為新竹旅遊最佳入口，帶領旅人探索在地精彩風土人情。

(中時 )