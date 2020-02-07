武漢肺炎疫情升溫，讓大家火氣都不小！資深媒體人黃光芹今(7日)突然在臉書PO出新聞截圖，為了武漢包機返台爭議槓上黃暐瀚，隔空開嗆黃暐瀚「是在吵什麼」！

對於近日延燒的武漢台商包機返台爭議，連帶讓「陸配有無資格登機」議題延燒，對此黃暐瀚支持要有先後順序，但現在的狀況，明顯不是台灣政府說了算，「我的提問很簡單，這些為了台灣生孩子，嫁給台灣人，擁有居留權，但還沒有拿到身分證的「陸配」，到底為什麼要晚一點回來？」

不過黃暐瀚一席話就意外引來黃光芹的炮火，在臉書PO出新聞截圖質疑黃暐瀚，「是在吵什麼！為什麼要晚一點回來？你傻了嗎！他們有符合政府提出三個剛性要件(即所謂優先順位)嗎？1.老人/小孩。2.短期旅遊/出差。3.慢性病/特殊用藥者。常駐台商或陸配，在中國有居所、有親友，硬是塞上首班機名單，擠下急需用藥患者在內等5、60人，好意思嗎？」

黃光芹最後更諷刺寫下：「相信如果是你，絕對有辦法第一個回來！」

(中時電子報)