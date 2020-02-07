佳冬養殖戶吳國振帶小朋友親手種珊瑚，透過近距離接觸發現，神祕的海底世界其實很貼近生活。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振帶小朋友親手種珊瑚，透過近距離接觸發現，神祕的海底世界其實很貼近生活。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振為圓夢「站著浮潛」，3年來養4大水缸的珊瑚，但品種都是無商業價值的台灣本土種，因為在鄰近海域復育珊瑚是他的終極夢想，而在夢想成真之前，他先帶小朋友親手種珊瑚，透過近距離接觸發現，神祕的海底世界其實很貼近生活。

吳國振說，他養珊瑚的初衷是為復育與教育，他發現人對於熟悉的環境都有股「莫名的陌生感」，例如有多少漁村人知道，附近海域的消波塊周遭就能看見珊瑚？似乎很少，在既定印象中，珊瑚應該在深海或海生館，但其實就在我們生活周遭。

他強調，養珊瑚是種生活態度，督促自己主動去關心與發現周遭美好的人事物。吳國振從養珊瑚發現生活之美，進而希望在附近海域復育珊瑚、讓大家一起重視環境的真善美，但在這之前，他選擇先從教育著手，帶小朋友近距離認識珊瑚生態，是他實踐夢想的第一步。

吳國振藉與學校合作、辦活動，讓小朋友到他的珊瑚基地種珊瑚，他教小朋友把珊瑚串起來並綁上寫有名字、日期的紙條，再將其掛進水族缸裡，他說，珊瑚在1年內的成長很明顯，這期間歡迎小朋友隨時回來看自己種的珊瑚，每個時期都有驚人發現。

「種珊瑚，感覺超酷的！」小朋友興奮地說，種珊瑚是課本上學不到的，很期待珊瑚長大的樣子，大家也都相約好，以後要一起野放復育珊瑚，讓海底世界愈來愈美。

(中時 )