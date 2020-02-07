裕隆集團與鴻海合資進軍電動車市場，鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51％、裕隆以開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49％，成立資本總額為新台幣155.76億元的合資公司，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

裕隆表示，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

鴻海表示，身為全球電子產業服務龍頭，過去45年來，透過集團化經營，在全球產業鏈中，建構出IDM創新營運模式，未來結合華創車電的整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。

鴻海自去年楬櫫電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，即不斷朝向EV電動車領域展開深度佈局，本次攜手裕隆，是鴻海繼與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作電動車領域後，今年宣布的第二家合作大廠，這兩次合作，將創造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟。

裕隆集團表示，裕隆集團具有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並已投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業發展趨勢的研發資源與技術。集團在去(2019)年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶total solution的服務，開放平台轉型策略以來，持續經營現有納智捷品牌運營並爭取多元客戶。

(中時 )