新北勞工局今（7日）在市政府6樓舉辦今年首場大型就業博覽會，邀請科技、旅宿以及服務業等54家廠商共襄盛舉。（許哲瑗攝）

今日的新北就博會釋出2257個職缺，吸引大批求職者湧入。（許哲瑗攝）

每逢農曆年前後是轉職旺季，新北勞工局今（7日）在市政府6樓舉辦今年首場大型就業博覽會，邀請科技、旅宿以及服務業等54家廠商共襄盛舉，提供超過2257個職缺，短短半天內吸引1002人次入場，共825求職者投遞履歷，擬錄用308人，媒合率達37.3％。

活動除了職缺諮詢外，現場安排資深人資與求職青年現身說法，歸納黃金履歷的撰寫重點，協助求職者製作出更有看點的履歷，適逢元宵節將至，新北市副市長謝政達上午到場發放紅包，為求職者加油打氣。

謝政達表示，今邀集南亞科技、雄獅鉛筆、中國探針、艾笛森光電等54家廠商共襄盛舉，其中科技製造業占4成1、旅宿餐飲業占2成2、零售量販業占1成9、一般服務業及物流運輸業占2成8；考量年輕人失業率較高，現場設立青年就業服務專區，提供初次尋職、追求多重職涯的斜槓青年，釐清職涯方向。

謝政達說，因應武漢肺炎肆虐，民眾入場前皆須量測額溫，以酒精消毒雙手，勞工局也要求所有廠商配戴口罩，求職之餘更做好防疫措施。

民眾入場前皆須量測額溫，以酒精消毒雙手。（許哲瑗攝）

「求職動機很重要，履歷別再文不對題！」頂呱呱公司人資部經理陳律仰現場分享黃金履歷製作要點，他認為，人資閱讀一份履歷僅需2至3分鐘，若要留住雇主目光，除了履歷須有完整性外，更重要的是，資歷、經歷須符合應徵的工作需求，很多人求職敘述不到位，讓人感受不到強烈動機，很快就會被刷掉。

(中時 )