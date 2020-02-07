林咚咚7日正式加入《聽媽媽的話》固定班底，歷經先生郭柏均和雪碧發生不倫戀且對方在去年12月誕下1女後，這次是她事件後首度在節目錄影談先生外遇一事。她與先生結婚七年多，育有1女2子，分別為5歲、2歲以及9個月，她坦言先生已經一年多沒回家看家人，起初僅是耳聞得知先生外遇，不疑有他，夫妻吵架變多又冷戰，經過平面媒體爆料先生偷吃一事後，她感慨回：「家裡遭小偷，老公已經被偷走。」

對於這段婚姻她嘗試努力，哽咽地說：「有跟他說小孩都很想他，我們都很需要他，但他就是沒有回來。」先生離開家這段時間，她沒有穩定收入下，每月還得扛近十萬的房貸和車貸壓力，她幾乎耗盡百萬積蓄撫養小孩，老公又少給家用，「大多都是我開口向先生討生活費的。」

對此她已向雪碧採取法律行動，也向先生喊話：「孩子都這麼可愛，希望你能夠找我聊聊，畢竟我們有三個可愛的孩子，給孩子一個愛的教育，就算要分散，若你能承認錯誤並且道歉，真心懺悔，將來還能做朋友，」最後對著二位說：「人在怎麼壞也不會壞到哪裡去，要知道善良的重要。人可以做喜歡的事情，但不能傷害他人，尤其是孩子，我不忍心。」

(中時 )