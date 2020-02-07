對於首批武漢返台專機名單被爆有爭議，居中協調的國民黨中央委員徐正文連日來飽受批評，因他曾管理韓國瑜臉書後援會，連高雄巿長韓國瑜也被波及。

對此韓國瑜透過高巿府新聞局發聲明表示，有關報導指徐正文先生為「韓國瑜後援會」臉書粉專管理員，純屬支持者自發行為，兩人合照也屬禮貌性互動，關於徐先生其他個人行為，韓市長毫無所悉。

(中時 )