韓國瑜聲明對於徐正文個人行為毫無所悉 18:372020/02/07 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遭國民黨中央停權的中央委員徐正文。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於首批武漢返台專機名單被爆有爭議，居中協調的國民黨中央委員徐正文連日來飽受批評，因他曾管理韓國瑜臉書後援會，連高雄巿長韓國瑜也被波及。 對此韓國瑜透過高巿府新聞局發聲明表示，有關報導指徐正文先生為「韓國瑜後援會」臉書粉專管理員，純屬支持者自發行為，兩人合照也屬禮貌性互動，關於徐先生其他個人行為，韓市長毫無所悉。 (中時 ) #韓國瑜 #徐正文 #行為 #後援會 #臉書 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 嗆假訊息充斥 驚悚大師關臉書帳號 20:532020/02/03 財經 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 機車族哭了！國民黨正妹議員推這新政 - 政治 黃安竟排隊搶口罩 網：膽子真大！ - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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