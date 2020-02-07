英國氣體分析儀器公司1月在新加坡君悅酒店舉行會議，100多名與會者中3人返國後感染武漢肺炎，1名新加坡員工昨天確診，世界衛生組織與各國衛生部聯絡，跨國調查追蹤病毒。

英國仕富梅公司（Servomex）1月20日到22日在新加坡君悅酒店（Grand Hyatt Singapore）舉行內部會議，出席的109名員工來自中國、台灣、南韓、日本、美國與歐洲。

馬來西亞與香港媒體報導，新加坡疑似出現超級傳播者，疑逾100名員工可能集體感染，將2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）傳向多國。新加坡衛生部迄未進一步說明。

新加坡「聯合早報」報導，世界衛生組織（WHO）與各國衛生部聯絡，跨國調查追蹤病毒。

來自中國的10餘名員工22日會議結束後返回中國過春節，迄今未出現相關症狀。當時出席會議員工曾造訪克拉碼頭（Clarke Quay）、烏節路ION Orchard（愛雍．烏節）等商場用餐。

新加坡政府昨晚公布兩起新增確診病例，其中1人近期未赴中國旅遊，也與其他確診病例沒有關聯，但另1人則因出席跨國公司在君悅酒店舉行的會議確診。

新加坡衛生部公告，出席這項公司內部會議的15名新加坡人中，有4人出現有關症狀，目前1人確診感染，這名27歲的男子在全國傳染病中心隔離治療。

根據這份衛生部公告，109名來自同一家公司職員參與的這項會議，除15名新加坡人外，其他來自外國的94人都已離開新加坡。

另外，君悅酒店職員迄今沒有出現2019新型冠狀病毒的相關症狀。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾造訪中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

(中央社)