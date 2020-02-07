雲林縣北港溪虎尾舊堤防將廢堤，第五河川局舉行說明會。（許素惠攝）

雲林縣北港溪虎尾舊堤防將廢堤，居民關心。（許素惠攝）

雲林縣北港溪虎尾段尚有600公尺舊堤未廢，第五河川局提出廢堤，預計今年6、7月執行，其中私人土地得歸還地主，可能影響現有住戶出入，居民建議廢堤後改為既有道路，卻又涉及徵收不易，立委蘇治芬提議以市地重畫克服，居民殷盼納入都市計畫通盤檢討考量。

第五河川局舉辦廢堤說明會，蘇治芬、虎尾鎮代林武正、李素娥、雲林縣議員陳俊龍、顏旭懋及地方居民都來關心。

第五河川局長張庭華指出，600公尺舊堤防有私人土地9筆，另10筆國有土地，完成清查、造冊後，3月將通知地主及相關單位會勘，若無異議就報水利署核定，4月公告並編列拆堤經費，預計6、7月發包執行。

雲林縣議員陳俊龍建言，舊堤拆除的土方應留在原地，回歸原來農田。虎尾鎮平和里長黃火聰說，舊堤有私人土地及以前徵收的公有地，建議改為既成道路，方便現有住戶出入。

出席地主表示，他們不反對廢堤後土地變更地目做為道路使用，但要求政府辦理徵收，以確保他們的權益。但有人提醒，公部隊財政都拮据，可能難以徵收。

蘇治芬綜合大家意見，認為如果廢、拆堤後做為道路使用，要建置排水溝以利排水，徵收財政問題，則以市地重畫克服，如此公部門就能以出售抵費地解決沒經費的困難。

虎尾鎮民代表林武正、李素娥等將和居民力促虎尾鎮都市計畫委員會，進行都市計畫通盤檢討時將該案納入討論。

(中時 )