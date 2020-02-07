民主黨總統初選第一站愛荷華出大包，導致初選結果遲遲無法出爐。據路透社報導，該黨的愛荷華黨部6日總算宣布，印第安那州南本德市長布塔朱吉以26.2％險勝參議員桑德斯的26.1％，但幾乎打成平手。

衆選將把愛荷華亂象拋諸腦後，備戰下周二（11日）登場的新罕布夏初選。根據新澤西州蒙莫斯大學（Monmouth University）6日發布的最新民調，桑德斯在新罕布夏以24％支持度穩定領先，居次的布塔朱吉20％，在愛荷華落居第四的前副總統拜登，則以17％排第三。

但這份民調也顯示，只有4成9民主黨選民確定支持人選，55％表示，比起支持哪位候選人，他們更在意的是不要讓川普總統連任。因此在此思維下，各候選人可說人人有機會。

另一份由Morning Consult進行的全國性民調，則顯示桑德斯以25％領先拜登的24％，短短3天內，拜登的民調從29％一口氣掉了4個百分比。布塔朱吉則一口氣倍增，全國支持度來到12％。

(中時 )