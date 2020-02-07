國民黨今天完成黨主席補選與中常委改選候選人資格審查，為維護選風及配合武漢肺炎防疫工作，國民黨嚴禁候選人及支持者以候選人名義，致贈口罩、酒精等防疫物資，嚴重者將撤銷參選與當選資格，最重將「開除黨籍」。

國民黨下午召開中央選舉監察委員會第一次會議，會中討論109年黨主席補選與中常委改選的候選人資格審查，至於候選人年度募款責任額，授權中央委員會在下週一5點錢認定是否完成，若未完成責任額則取消參選資格。

為維護選風及配合武漢肺炎防疫工作，國民黨強調，由於防疫用品不足，為確保防疫資源優先讓醫護單位使用，嚴禁候選人及支持者以候選人名義，致贈口罩、酒精等防疫物資，如有上述行為，嚴重者將撤銷參選及當選資格，最重可予「開除黨籍」處分。

會議也抽出黨主席補選號次，1號江啟臣、2號郝龍斌，並通過派任各縣市選監小組召集人及委員共128位，同時審定通過中常委選舉選舉人名冊、各項選務工作執行中央選監委員派任作業及印製選票時程等選務工作。

中央選監委員會重申，此次黨主席補選暨中常委選舉，參選同志應遵守不賄選、不請客、不送禮等規範，並遵守政黨法等相關規定，不得有違法情事，如有違反規定，最重亦可予「開除黨籍」處分。

(中時 )