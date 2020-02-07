造型師李明川跨足花藝已經第二年，情人節前夕邀集身邊單身女藝人張可昀、王俐人、小優、蘿莉塔跟蔡小潔一起上花藝課，為了增加大家的戀愛運，李明川特別準備了兩種花材，分別是「草莓牛奶玫瑰」跟「初戀桔梗」，因為酸酸甜甜的草莓牛奶就像戀愛的滋味一樣，每一次談戀愛都要回到初戀的心情，語畢現場單身女星都尖叫到快把屋頂掀起來。

第一次上花藝課的張可昀(左)一開始就把花插反，被李明川(右)虧說總是猴急手快。(伊林娛樂提供)

第一次上花藝課的張可昀一開始就把花插反，被李明川虧說總是猴急手快，這樣會常常選錯對象，喜歡小眼睛帥哥類型的張可昀拿起玫瑰花當麥克風祈禱自己能快點交到男友，平常像傻大姐的蔡小潔在旁高喊：「吼！我超想脫單啦！」問到喜歡的類型，她卻又開玩笑說：「都好啦！」講話犀利的蘿莉塔秒回：「對啦！對啦！男的都好」看似情場經驗豐富的王俐人也已單身許久，近期忙著開私廚餐廳的她笑說：「我最近好忙，忙到連回訊息的時間都沒有，會不會害大家以為我都沒興趣？」邊插花邊聊各自的戀愛經驗，小優直呼：「這真的好療癒，下次拜託要再約我！」

李明川認真教授花藝課。(伊林娛樂提供)

身為圈內女星們的最佳閨蜜，李明川最後跟大家開示：「談戀愛真的很重要，而且多約會絕對有益身心，但不可以一開始就希望別人對妳山盟海誓，因為男生最怕有壓力，千萬不要隨便就把別人就嚇跑！」他還鼓勵大家今年沒人送花也沒關係，我們先把自己的桃花插好插滿，再來看看明年誰先脫單，為此他也先放話：「以後妳們誰先結婚，我就贊助現場花藝佈置給誰。」

李明川教女藝人們插花。(伊林娛樂提供)

(中時 )