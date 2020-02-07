泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷今天批評不戴口罩的白人觀光客都該踢出泰國，這番話讓在泰的外國人不滿，阿努廷隨後在臉書（Facebook）道歉，表示希望大家配合防疫工作。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，截至今天為止，泰國共有25起確診病例，其中9人已康復出院，仍有16人住院治療。走在泰國曼谷街頭，大約5到6成的人會戴口罩，搭捷運戴口罩的比例更高，約為7到8成。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天上午到曼谷市中心鬧區的捷運站發口罩給民眾，宣導防疫的重要性，他在接受媒體訪問時說：「那些可惡的白人觀光客不戴口罩，就算發給他們，他們也拒絕，他們不在乎整體的狀況，他們在泰國應該戴上口罩。」

阿努廷說，中國人和亞洲人都會戴上口罩，「但這些歐洲人…真令人不敢想像，誰知道他們身上有沒有病毒，他們來泰國前可能去過別的地方，如果有這樣（不戴口罩）的人，他們應該被踢出泰國。」

阿努廷這番話激起在泰外國人的不滿，泰國「鮮新聞英文報」（Khaosod English）的粉絲專頁分享這則新聞後，湧入上百條留言表達不滿。有外國網友表示，生病的人才需要戴口罩，有人說，現在這種狀況下指責外國人並不是理智的做法，更有人諷刺留言說，一開始禁止中國遊客入境就好。

專門給在泰外國人看的網站Thaivisa分享這則新聞1小時內，也有近百條留言表達對阿努廷的不滿。

阿努廷下午在臉書貼出道歉文，他說，有些歐洲人覺得戴口罩的泰國人噁心而且拒絕戴上口罩，這讓他有點失控，他要為此道歉。

阿努廷表示，大家不知道這些外國人來泰國前去過哪些地方，配合防疫工作是大家所期待的，但他今天遇到的外國人不是揮手拒絕，就是冷眼旁觀。

阿努廷最後說，他要向所有外國人道歉，也要感謝大家配合防疫工作。

(中央社)