平鎮地區一間職業大型賭場，故意設置在偏僻處所，賭客在年後誤以為警方疏於查緝，相揪一起去賭博，未料警方早已組成專案小組，申請搜索票前後包抄，7日凌晨一舉破獲53人天九牌職業大型賭場，現場查扣抽頭金新台幣124萬及賭金133萬，並將全數賭客依法送辦。
該賭場設置於龍南路僻靜處所，還加裝監視器以及配置把風人員，增加警方查緝難度，不少賭客誤以為警方在年後可能稍作喘息，且爆發武漢肺炎疫情，各單位全面防疫期間，警方會疏於防備，所以邀眾結伴同行，未料警方早已掌握情資準備攻堅。
警方趁著賭場內賭客呼盧喝雉之際，先是控制在外把風的賭場人員後，持搜索票一舉衝入民宅，現場50多名賭客見警方破門進入，全都嚇傻了眼，慌亂中，賭資及賭具丟得滿地都是，更有部分賭客嚇得往頂樓竄逃，全被警方甕中捉鱉，一舉擒獲。
經逐一清點，現場共扣得賭具天九牌1副、骰子1批、監視器1組、點鈔機2部、抽頭金新台幣124萬元、賭金133萬元等物品。全案訊後依刑法賭博罪將賭場負責人徐男共3人移送桃園地檢署偵辦，並當場沒入抽頭金；另外其他50名賭客，則通通被依社會秩序維護法法辦，同時也要沒入257萬元賭資。
此外，在攻堅過程，一名員警在破窗時不慎遭碎玻璃畫傷手臂，經送醫縫合，並無大礙，警察局局長陳國進獲知後也立即前往慰問，感謝員警英勇行為。
(中時 )
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