網路傳言相關原料都拿去製作口罩，衛生紙可能漲價，7日再度引發衛生紙之亂，部分賣場出現搶購衛生紙人潮，雲林縣北港鎮1家衛生紙製造業者強調不會缺貨，不漲價還贈送單車，請大家不要因恐慌而搶購。

前年2月衛生紙之亂各大賣場出現搶購潮，7日又因武漢肺炎疫情引發衛生紙搶購，北港鎮1家衛生紙工廠訴求工廠直營，不僅不漲價，只要購買8箱，還加碼贈送價值3000餘元的折疊式腳踏車，結果業績成長近1倍。

工廠董事長吳品峰表示，公司的衛生紙130抽1箱80包，售價890元，購買8箱7120元還加贈市價3000多元的折疊式單車，非常划算，因此7日一大早就有不少人特地開車來購買，許多中盤商也加碼訂貨以因應顧客的需求。

1名消費者說，8箱衛生紙宅配要8000元，自取只要7120元，因此決定自己開車來買，若扣掉腳踏車的3000多元，1包衛生紙算起來只要6、7元，非常便宜，而且不用排隊搶購，要買多少有多少。

吳品峰指出，公司因與全球最具規模的紙漿集團長期合作，所以可以壓低成本回饋給顧客，目前紙漿供應穩定，不致於缺貨調漲價格，請大家平常心看待，不用一窩蜂搶購。

(中時 )