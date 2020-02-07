中央流行疫情指揮中心剛公布台灣新增3例2019新型冠狀病毒確診案例，其中一例為南部女性，成大醫院7日下午立刻宣布提升防疫規格，關閉門診大樓3號門出入，並關閉可容納汽、機車各近500輛的地下停車場。呼籲民眾就醫可搭乘交通工具，減少來院次數。
成大醫院兩棟大樓中，住院大樓管制出入，門診大樓原本開放面向小東路的1號門，靠近星巴克咖啡廳的2號門與計程車上下車的3號門提供民眾出入，院方7日再宣布關閉3號門，民眾使用計程車需從2號門搭乘，並關閉聯接兩棟大樓之間的天橋與門診大樓的地下停車場。
門診大樓地下停車場可停靠汽車495輛、機車490輛，醫院為了提升防疫等級，全面禁止民眾停車，將使原本停車格一位難求的醫院周遭更雪上加霜，未來民眾到成大醫院看診，幾乎得靠搭乘計程車或大眾運輸工具。
成大醫院呼籲，醫院提升防疫規畫，更嚴格管制進出，希望民眾減少來院次數，若有需要則盡量選擇搭乘大眾運輸工具到醫院。
(中時 )
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