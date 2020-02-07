台灣女子電音樂團「妮可醬」、以及療癒系後搖滾樂團「晨曦光廊」上《台灣金頌》擔任來賓。近日社會因為新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，引發民眾恐慌間接形成不少情緒壓力，正巧本周主題「我的抒壓歌單」，讓大家透過音樂能夠休息片刻。

「晨曦光廊」應浩子要求以揪咪方式介紹來賓「妮可醬」出場。(公視提供)

浩子介紹由四位大男生所組成的「晨曦光廊」，團員中留有一頭rocker長髮的吉他手昆賢，分享自己的療癒小物意外令人跌破眼鏡，竟然跟浩子搭檔阿翔一樣著迷於粉紅色系，並害羞坦承自己床單、棉被、琴也都是粉紅色。昆賢解釋喜歡的原因：「因為很療癒啊，進去全都是粉紅色的房間，就覺得可以好好放鬆休息」雖然團體造型穿著全身黑，卻堅持搭配一雙粉紅襪，就算穿太多次褪色也捨不得丟。浩子笑說：「主持兩季終於幫翔哥找到知己了，他愛粉紅色，你愛吃草莓蛋糕，你們兩個剛好湊在一起！」

「晨曦光廊」吉他手昆賢熱愛粉紅色。(公視提供)

台灣少見的電音女團「妮可醬」，聊到團員們的抒壓方式，小斯表示很喜歡做瑜珈，尤其最喜歡倒立的動作；合成器手Kim分享自己的抒壓方式竟然是「摔人」，原來在她亮麗的外表下，暗藏合氣道黑帶的身分，還在攝影棚現場大顯身手，當眾將「晨曦光廊」鼓手許花摔在地上，讓眾人相當佩服！

電音女子團體「妮可醬」分享抒壓方式。(公視提供)

妮可醬團員Kim靠摔人甩壓力。(公視提供)

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